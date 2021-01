Inter a caccia di una quarta punta, Batshuayi poco impiegato al Crystal Palace, il Chelsea potrebbe interrompere il prestito e girarlo ai nerazzurri

Un mercato low-cost per la causa nerazzurra. La proprietà dell’Inter è stata chiara: non ci saranno spese folli in quella che sarà la sessione invernale di mercato. Il club ha bisogno di innesti, in particolare in attacco e sulla corsia mancina, ma arriveranno acquisti solo con formule favorevoli e a basso prezzo. Ecco perché l’Inter studia nomi e opportunità giuste per regalare le carte vincenti ad Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter | Pirlo dice sì

LEGGI ANCHE >>> Inter, le condizioni di Vidal e Darmian | I piani di Conte per la Juventus

Calciomercato Inter, Conte può riaccogliere il suo uomo

Chissà che un’occasione per il reparto offensivo nerazzurro non possa arrivare dall’Inghilterra. La (seconda) avventura al Crystal Palace di Michy Batshuayi fino ad ora non sta avendo grande successo. L’attaccante belga fino ad ora ha collezionato sì 10 presenze (4 da titolare), ma senza mai segnare. Il giocatore è arrivato in prestito dal Chelsea e resterà negli ‘Eagles’ sino a giugno, ma non è escluso che, complice il deludente rendimento, i due club inglesi possano interrompere il prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, post Handanovic | Corsa a quattro per l’erede!

In questo caso allora l’Inter potrebbe bussare alla porta dei ‘Blues’ e chiedere in prestito il classe 1993 come quarta punta. Batshuayi, che è la riserva di Lukaku anche nella nazionale belga, conosce molto bene Antonio Conte, che al Chelsea non gli ha dato molto spazio ma che resta l’autore del gol decisivo in quello che è stato l’unico campionato vinto dal tecnico leccese con i londinesi. Certamente l’affare, per concretizzarsi, dovrebbe prevedere l’interruzione del prestito tra Crystal Palace e Chelsea. Solo in questo caso l’Inter potrebbe provare a bussare alla porta dei ‘Blues’, con cui comunque vige un buon rapporto, anche se lo stesso non si può dire per la società inglese e il tecnico nerazzurro.

Vista però questa situazione, il nome di Batshuayi potrebbe essere un’opzione per il club nerazzurro, sempre a caccia di un attaccante, ma senza spendere cifre folli.