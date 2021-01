La Juventus lavora sul calciomercato e arriva un’offerta dal Chelsea per Szczesny: la provocazione dei bianconeri

La Juventus ha vissuto un avvio di stagione particolare e ora sta provando a rialzarsi in queste settimane per lottare in maniera definitiva per lo scudetto. I bianconeri hanno collezionato diversi passi falsi all’inizio della stagione e per questo la vetta si è allontanata ma tutto è ancora possibile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | Un altro top club in pole

La compagine allenata da Andrea Pirlo sta cercando il riscatto definitivo in questo 2021 e ha bisogno di una serie di vittorie per risalire la classifica con prove convincenti e puntare alla vittoria della Serie A, che in questo momento di stagione appare ancora lontana vista la vetta occupata dal Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo tra Serie A e Premier | Inter ko

Calciomercato Juventus, pressing del Chelsea su Szczesny: sul piatto Jorginho | I bianconeri ‘provocano’ con Kante

Intanto la società pensa al calciomercato dove potrebbero esserci modifiche importanti in futuro. Continuano a girare le voci anche riguardante Wojciech Szczesny, che sta diventando sempre di più un fattore e il prezzo si sta alzando. Ora infatti la sua valutazione si aggira intorno ai 45-50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione in panchina | Ronaldo decisivo

Nonostante ciò, però, le big dall’estero continuano a monitorare la sua situazione. C’è il pressing del Chelsea, che potrebbe pensare al polacco visto soprattutto in caso di rinnovo di un altro obiettivo, ovvero Donnarumma. I ‘Blues’ potrebbero mettere sul piatto Jorginho ma la Juventus potrebbe provocare chiedendo Kante.