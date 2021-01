La Juventus continua a cercare rinforzi per la prossima stagione: de Ligt chiama il connazionale e parte l’assalto

Il calciomercato invernale inizia ad entrare nel vivo ma durante questa sessione si iniziano a porre le basi anche per la prossima stagione. La Juventus cerca di rinforzare soprattutto il reparto difensivo, dove le lacune iniziano ad essere evidenti. La soluzione su cui puntare la suggerisce de Ligt chiamando il connazionale.

Calciomercato Juventus, de Ligt chiama De Vrij: soluzione per la difesa

La Juventus affronterà un periodo impegnativo in questo mese, tra le partite di campionato, di Coppa Italia e la Supercoppa. Nel frattempo si lavora in chiave calciomercato per puntellare quei reparti in difficoltà, cercando di porre le basi anche per la prossima stagione. In difesa sicuramente servono rinforzi ed il mirino della Juventus da tempo osserva con interesse il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij.

A cercare di convincere il difensore olandese a trasferirsi in bianconero sarebbe proprio il connazionale juventus, Matthijs de Ligt, che avrebbe chiamato il difensore nerazzurro per portarlo a Torino. Naturalmente strappare il centrale ad Antonio Conte non sarà facile, visto che l’Inter lo valuta intorno ai 50-60 milioni ed è uno dei punti fermi della squadra. Però la chiamata dell’amico e connazionale potrebbe essere un’arma in più.