La Juventus ha riportato le ultime novità sulle condizioni di Paulo Dybala, Weston McKennie e Federico Chiesa. I tre calciatori erano usciti malconci dalla partita contro il Sassuolo

La Juventus ha effettuato tutti gli esami del caso, dopo gli infortuni accusati da Dybala, Chiesa e McKennie. Di seguito il comunicato ufficiale: “Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici. Hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg. Gli esami a cui sono stati sottoposti McKennie e Chiesa hanno invece escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno”.

Juventus, quanti infortuni per Pirlo: Dybala salta l’Inter

Nella partita di ieri, Andrea Pirlo ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che hanno condizionato notevolmente l’andamento della partita. Prima la sostituzione di McKennie in avvio per un problema allo psoas, poi l’infortunio a Dybala e il problema alla caviglia per Chiesa. Come riportato dal report della Juventus, l’infortunio più serio sembra quello della Joya che a questo punto dovrebbe saltare sia il big match contro l’Inter che la Supercoppa.