Il Milan lavora per il prossimo calciomercato e valuta una nuova mossa da attuare nel prossimo calciomercato: il piano

È stato un avvio di stagione sorprendente quello vissuto dal Milan, che in tre mesi ha impressionato tutti collezionando esclusivamente risultati positivi in Serie A, dove fin qui non è ancora arrivata una sconfitta. I rossoneri sono al momento in vetta alla classifica e hanno un punto di vantaggio sull’Inter che insegue.

Nonostante la compagine allenata da Stefano Pioli abbia come obiettivo quello di conquistare una delle prime quattro posizioni, con il passare delle settimane le ambizioni potrebbero anche salire. Continuando così si potrebbe tentare anche il miracolo scudetto visto che il Milan è saldamente primo da ormai più mesi.

Calciomercato Milan, colpo Edouard dal Celtic: potrebbe partire a giugno

Intanto si valutano nuovi colpi di calciomercato e c’è anche il nome di Odsonne Edouard nel mirino. Il calciatore di proprietà del Celtic, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, potrebbe partire soltanto per 35 milioni di euro ma nonostante la richiesta alta i rossoneri non lo mollano.

Una soluzione per abbassare questa richiesta però c’è. Il calciatore infatti andrà in scadenza nel 2022 e a giugno mancherà soltanto un anno. Per questo motivo i rossoneri potrebbero aspettare l’estate in modo da ridurre il costo: secondo ‘TodoFichajes.com’, infatti, il suo valore in estate potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro.

L’attaccante Eduard ha collezionato 14 presenze e ben 7 reti in campionato con la maglia del Celtic in questa nuova stagione.