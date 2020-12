La Juventus continua a lavorare per assicurare ad Andrea Pirlo una quarta punta da utilizzare come vice Morata: il possibile colpo

Saranno settimane intense in casa Juventus alla ricerca di una punta da affidare ad Andrea Pirlo. Così nella sessione invernale di calciomercato potrebbe arrivare un nuovo centravanti funzionale alle idee di gioco dello stesso allenatore bresciano. Un colpo importante per rinforzare il reparto offensivo della compagine bianconera.

Calciomercato Juventus, colpo Vlahovic: la decisione

La suggestione per il reparto offensivo è quella rappresentata da Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina in gol proprio a Torino nell’ultima giornata di Serie A. In questo modo l’idea sarebbe quella di far tornare dal prestito al Rennes, Daniele Rugani, per poi girarlo immediatamente al club viola. Entrambi i calciatori sono valutati intorno ai 20 milioni di euro.

La Fiorentina, però, vorrebbe anche una parte in cash e libererebbe Vlahovic soltanto con l’arrivo del suo sostituto. La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per arrivare ad elementi funzionali e di assoluto valore.

Vlahovic è uno dei profili più interessanti della lista bianconera: tanti i nomi che sono circolati nelle ultime ore.