Continua il lavoro della Juventus per arrivare in tempi brevi alla quarta punta da affidare ad Andrea Pirlo: beffa al Milan

La Juventus non intende lasciare nulla al caso. Il club bianconero è sempre molto attivo in ottica gennaio per arrivare al vice Morata da affidare all’allenatore Pirlo. E così nelle ultime ore sono circolati numerosi profili accostati al top club d’Italia, tra cui un giocatore monitorato costantemente dal Milan come vice Ibrahimovic.

Calciomercato Juventus, assalto a Scamacca

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo ed attualmente al Genoa, potrebbe essere l’uomo mercato della sessione invernale. Con l’arrivo di Ballardini l’attaccante dell’Under 21 italiana sarebbe anche sul punto di partire a gennaio: il club emiliano chiede circa 20 milioni per la cessione a titolo definitivo.

E così per anticipare l’assalto del Milan, la Juventus potrebbe mettere sul piatto due giovani che piacciono al Sassuolo: uno tra Frabotta o Portanova più una parte in cash di 7-8 milioni di euro.

Le prossime settimane saranno così importanti per decifrare al meglio il futuro del giovane attaccante in prestito al Genoa, Gianluca Scamacca, titolare della Nazionale Under 21.