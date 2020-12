Prosegue il difficile momento di Stefano Sensi dopo la lunga serie di infortuni. Le ultime sul suo futuro

La prematura eliminazione dalle coppe europee compatta l’Inter verso un unico obiettivo: lo scudetto. Antonio Conte avrà ora a disposizione l’intera rosa per concentrare tutte le forze sul campionato. Tuttavia, nell’ultima sessione di calciomercato la squadra era stata costruita e allungata proprio per aumentare la competitività su tutti i fronti. Già a dicembre, invece, l’allenatore nerazzurro si trova costretto a gestire una rosa così ampia su un solo fronte, quello della Serie A. Diversi giocatori saranno dunque inevitabilmente penalizzati e meno impiegati, e uno di questi potrebbe essere Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo, di fatto, non si è più ripreso dopo la lunga serie di infortuni ed è ormai diventato un oggetto misterioso. Allo stato attuale l’addio sembra inevitabile: ecco le ultime sul futuro di Sensi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marcos Alonso a gennaio: si può

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scelto il post Handanovic | Affare in Serie A!

Calciomercato, Sensi può lasciare l’Inter | Le possibili destinazioni

Sei presenze (una sola da titolare) per un totale di 159 minuti di impiego. È il magro bottino del 25enne in questa prima parte di stagione. Dopo l’ottimo impatto della scorsa stagione in maglia nerazzurra, Sensi è incappato in una serie infinita di infortuni e ricadute che l’hanno di fatto reso un oggetto misterioso in casa Inter. Se nei prossimi mesi non dovesse arrivare una svolta, Marotta e la dirigenza cominceranno con ogni probabilità a pensare alla cessione del giocatore. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo stregato | Affare da 40 milioni in Serie A

In questo senso, sono già diverse le big di Serie A che hanno messo gli occhi sul centrocampista e continuano a monitorare la situazione: Milan, Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina potrebbero tutte approfittare dell’occasione Sensi. Spetterà ora al giocatore riconquistare l’Inter: il suo futuro è sempre più in bilico e i prossimi mesi si preannunciano già decisivi. Staremo a vedere.