Il Barcellona e la Juventus sono interessate al talento dei giallorossi Villar, ma la Roma non vuole privarsene e stabilisce il prezzo

La Roma sta svolgendo un’ottima stagione. I giallorossi continuano ad accumulare diversi punti in Serie A a suon di prestazioni più che convincenti, come nell’ultima partita vinta nettamente per 5-1 contro il Bologna di Mihajilovic.

La nuova società targata Friedkin continua, inoltre, a guardare al calciomercato, anche per quanto riguarda il possibile interesse di altri club per alcuni suoi talenti. È il caso del gioiellino del centrocampo Gonzalo Villar, che ha attirato l’attenzione di società molto importanti come Juventus e Barcellona.

Roma, interesse da Juve e Barca per Villar: i giallorossi resistono

Nella rosa di Fonseca c’è tanta qualità, anche da parte di giocatori giovani che attirano l’attenzione di importanti club europei. Uno di questi è senza dubbio Villar, centrocampista di non poco talento che ha suscitato l’interesse di Juventus e Barcellona. In particolare, l’allenatore dei bianconeri, Andrea Pirlo, è rimasto stregato dal giocatore spagnolo.

Il 22enne, arrivato a Roma lo scorso gennaio, piace tanto all’allenatore portoghese e i giallorossi hanno risposto negativamente alle avances della ‘Vecchia Signora’ e del Barca. Fissato anche il prezzo del giovane gioiellino: non partirà per meno di 40 milioni.

E.T.