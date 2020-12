Triplo colpo in chiave Scudetto per il Milan, con Maldini che prepara il mercato invernale

Maldini prepara il calciomercato di gennaio, con l’obiettivo di mantenere alta la tensione in casa Milan e puntare seriamente allo Scudetto: prossimi al titolo di campioni di inverno, i rossoneri dovranno affrontare anche l’Europa League, che da febbraio li vedrà impegnati nella fase finale dopo aver superato il girone.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, regalo Champions per Pioli | Top player a zero!

Con la coperta corta, soprattutto in difesa, Pioli ha chiesto dei rinforzi che partiranno dalla conferma di un elemento che ha molto convinto in questa prima parte del campionato, ossia Brahim Diaz.

LEGGI ANCHE >>> Milan, da oggetto misterioso a Golden Boy | L’ascesa di Sandro Tonali!

Calciomercato Milan, triplo colpo per lo Scudetto

Prima del trequartista, con il quale il discorso con il Real Madrid è già aperto, Maldini però non vuole farsi scappare un’occasione low cost per l’inverno: sfruttando la rottura con Gasperini, che sicuramente lo porterà a lasciare Bergamo, la dirigenza rossonera vuole provare a sedurre il ‘Papu’ Gomez. Con un’offerta da 10 milioni, da versare a fine stagione procedendo con un prestito con obbligo di riscatto, la famiglia Percassi potrebbe cedere quello che oramai è un separato in casa, nonostante sia diventato il simbolo della Dea di questi ultimi anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, colpaccio gratis in Serie A | È super derby

Subito dopo sulla lista di Maldini c’è Kabak dello Schalke 04: con l’uscita di Musacchio sarà fondamentale trovare un difensore in grado di alternarsi a Romagnoli, Kjaer e Gabbia, con quest’ultimo che rischia di stare fuori fino a fine gennaio. Per quanto riguarda Diaz, invece, c’è l’accelerata per trovare l’accordo definitivo con i madrileni e chiudere già a gennaio l’acquisto del giocatore: la richiesta è di 25 milioni, cifra più che abbordabile per un talento dalle grandi prospettive.