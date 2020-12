Calciomercato Inter, scelto il post Handanovic | Affare dalla Serie A!

L’Inter pensa al futuro e si prepara a un nuovo colpo in porta per rimpiazzare Samir Handanovic: scelto il suo erede

L’Inter sta provando a rialzarsi attraverso la Serie A dopo l’incubo vissuto in queste prime settimane in Europa, dove la compagine nerazzurra non è riuscita a passare il turno in Champions League e a causa dell’ultima posizione nel girone non ha ottenuto neanche l’accesso ai sedicesimi di finale di Europa League.

Ieri la compagine allenata da Antonio Conte ha vinto per 1-3 in rimonta con il Cagliari e ora, grazie al pareggio del Milan con il Parma, lo svantaggio dalla vetta si è ridotto a soli tre punti. Restano dunque solo Serie A e Coppa Italia come competizioni per rialzare un’annata partita nel peggiore dei modi.

Calciomercato Inter, Sirigu nel mirino: un anno da vice Handanovic per poi prendere il suo posto

La società ha costruito una rosa importante in questi due anni e ora pensa già al futuro per decidere su quali tasselli puntare per rinforzare la rosa e renderla ancor più competitiva in ogni torneo. Tra i cambi da effettuare potrebbe esserci anche quello riguardante il portiere.

L’Inter potrebbe mettere nel mirino di Salvatore Sirigu, che è stato bersagliato in queste ore per aver sorriso a fine gara dopo la sconfitta del Torino contro l’Udinese. Per lui potrebbe esserci un piano importante: prima l’acquisto come vice di Handanovic nella prossima estate per poi diventare il portiere titolare l’anno dopo.

Lo sloveno è il titolare da ormai sette anni ma il suo contratto scade nel 2022 e non sarà rinnovato.