Champions League, ottavi di finale | Tutti gli accoppiamenti

Sono stati effettuati i sorteggi di Champions League per gli ottavi di finale: bene la Juventus, trema la Lazio

Giornata importante per la Champions League, questa mattina si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale che vedranno impegnati Juventus, Atalanta e Lazio. Ai bianconeri non è andata malissimo, grazie anche al primo posto nel girone, ed è uscito il Porto. Per l’Atalanta c’è invece l’ostacolo Real Madrid, mentre la Lazio dovrà vedersela con il Bayern Monaco.

Ecco il sorteggio completo degli ottavi di finale, che vedrà sicuramente sfide avvincenti e importanti:

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Red Bull Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-Paris Saint-Germain

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Tra le altre, spicca soprattutto la sfida tra Barcellona e PSG che vede due big affrontarsi già agli ottavi.