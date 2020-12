Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter a giugno, al termine dell’attuale stagione. Con lui via gratis dei big della rosa

L’uscita di scena dalla Champions League costringe l’Inter a puntare dritto su un unico obiettivo, il campionato. Anche la Coppa Italia, quando sarà il momento, è una competizione in cui i nerazzurri puntano alla vittoria, ma fino al prossimo impegno degli ottavi il club di Antonio Conte può concentrarsi esclusivamente sul campionato. Il tecnico salentino è chiamato a portare a casa un trofeo per non rendere del tutto fallimentare la sua avventura a Milano. Ma diverse voci danno l’allenatore in partenza dall’Inter al termine dell’attuale campionato.

Inter, non solo Conte: tre big via a zero

Con l’addio di Antonio Conte potrebbero arrivare per l’Inter anche tre altre importanti perdite nell’organico. Ci sono infatti alcuni calciatori in scadenza di contratto che, senza l’ex Juventus e Chelsea – che li ha fortemente voluti – potrebbero lasciare il club ed accasarsi altrove a parametro zero. Si tratta di Ashley Young, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. L’inglese, come i due cileni, ha un contratto in scadenza a giugno del 2021. Conte nutre molta fiducia nei suoi mezzi, al punto che nonostante l’età è uno dei calciatori che trova maggiore impiego nell’intera rosa. Vidal e Sanchez sono state invece richieste dello stesso tecnico e, pur essendo campioni di un certo calibro, l’Inter potrebbe privarsene gratis pur di liberarsi dei loro costosi ingaggi.

Insomma, se l’ex ct dovesse partire la dirigenza potrebbe lasciare andare anche alcuni big della rosa con alto ingaggio, uomini fondamentali del progetto Conte e che, una volta smantellato lo stesso, potrebbero diventare un peso dal punto di vista economico.