In casa Inter potrebbe arrivare l’addio del centrale difensivo Stefan De Vrij: il sostituto a cui pensa Conte è clamoroso

Da quando è arrivato all’Inter, Stefan De Vrij ha sempre dato molta sicurezza e solidità al reparto difensivo nerazzurro. Però la società interista in caso di offerta irrinunciabile potrebbe lasciarlo partire. Antonio Conte pensa ad un sostituto clamoroso dalla Juventus.

Calciomercato Inter, il Liverpool insiste per De Vrij: Conte pensa a Bonucci

In casa Inter, Stefan De Vrij ha attirato su di sé l’interesse di moltissimi top club europei con le sue solide prestazioni. Il difensore olandese è arrivato due anni fa dalla Lazio a parametro zero ed al momento sarebbe valutato intorno ai 50-60 milioni di euro. In particolare sul centrale nerazzurro sembrerebbe esserci il Liverpool, che starebbe pensando di accontentare le richieste interiste per affiancare a Van Dijk il connazionale.

Nel caso in cui da parte dei ‘reds’, che hanno nel mirino anche il difensore della Juventus, de Ligt, arrivasse l’offerta giusta per De Vrij, l’Inter potrebbe pensare di lasciarlo partire vista l’enorme plusvalenza. Così per sostituirlo Antonio Conte sembrerebbe aver messo gli occhi proprio nella Juventus, puntando clamorosamente ad un suo fedelissimo, Leonardo Bonucci. Un affare che avrebbe dell’incredibile e che naturalmente sarebbe legato alla permanenza di Conte sulla panchina nerazzurra.