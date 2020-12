La Juventus potrebbe mettere a segno un grande colpo nel prossimo calciomercato. Federico Bernardeschi potrebbe rientrare nella trattativa: le ultime novità

La Juventus potrebbe recitare un ruolo da protagonista nel prossima mercato di gennaio. In tal senso, è da tenere d’occhio con grande attenzione la pista che porta a Dele Alli. Il centrocampista è ormai agli sgoccioli della sua esperienza al Tottenham, dove ha sempre meno spazio agli ordini di José Mourinho. L’inglese, come riporta il ‘Telegraph’, potrebbe dunque partire già a gennaio e i torinesi sembrano a tutti gli effetti in corsa.

Calciomercato Juventus, occhio alla pista Alli. Bernardeschi nell’affare

Nella trattativa per Alli potrebbe rientrare anche Federico Bernardeschi. L’inglese è valutato dal Tottenham 40 milioni di euro e percepisce un ingaggio da poco meno di 6 a stagione; il suo contratto con gli Spurs è in scadenza nel 2024. Un po’ più bassa la valutazione dell’esterno d’attacco bianconero: 25 milioni di euro. L’italiano guadagna anche meno: si parla, infatti, di 4 milioni a stagione. Il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2022. Vedremo, dunque, se lo scambio tra la Juventus e il club inglese andrà in scena nelle prossime settimane e a quali condizioni.