La Juventus potrebbe presto effettuare un nuovo colpo dalla Serie A: pronti i soldi per l’affare più il prestito con diritto di riscatto

Dopo la rivoluzione della scorsa estate, la Juventus ha avuto qualche alto e basso di troppo in questo nuovo avvio di stagione, soprattutto in Serie A, e ora sta provando a rialzarsi per tornare in lotta per lo scudetto. La vetta occupata dal Milan dista attualmente quattro punti, un distacco colmabile ma non bisogna più sbagliare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio de Vrij | Il sostituto è clamoroso

Se in campionato sono arrivate soltanto sei vittorie (di cui una a tavolino) in undici giornate, in Champions League invece il cammino è stato più che convincente. I bianconeri infatti hanno collezionato cinque vittorie su sei partite in Europa e hanno anche vinto al Camp Nou contro il Barcellona per 0-3.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, il programma della 12^ giornata | Le gare su DAZN

Calciomercato Juventus, affare Mkhitaryan dalla Roma: sul piatto può esserci Mandragora

Intanto la società sta continuando a lavorare sul calciomercato per provare a rinforzare ulteriormente la rosa e garantire maggiori alternative al tecnico Andrea Pirlo. I bianconeri potrebbero mettere nel mirino l’esterno della Roma Henrikh Mkhitaryan, che vive una situazione particolare.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Danilo ormai è una certezza | Pirlo ha rigenerato il brasiliano!

Alla 20esima presenza, infatti, scatterà il rinnovo con i giallorossi ma varrà soltanto per una stagione. Per questo motivo la Juventus potrebbe fare un tentativo per giugno. L’offerta potrebbe essere da circa 8-10 milioni di euro più l’aggiunta del prestito di Rolando Mandragora con diritto di riscatto fissato sui 18 milioni di euro.

Mkhitaryan sta impressionando tutti in questo avvio di stagione e sta trascinando la Roma a suon di gol.