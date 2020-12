Milan, da oggetto misterioso a Golden Boy | L’ascesa di Sandro Tonali!

Dopo un inizio di stagione non particolarmente esaltante, Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è stato insignito del premio di Golden Boy italiano del 2020

Il mese di agosto di questo stranissimo 2020, è stato il preludio del calciomercato. Fra i molti nomi sui taccuini di agenti, addetti ai lavori e giornalisti, uno di quelli di maggior spicco è stato senza dubbio quello di Sandro Tonali, allora al Brescia di Cellino. Il giovane centrocampista classe 2000, dopo esser stato vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter di Antonio Conte, ha scelto il cuore, trasferendosi al Milan di Stefano Pioli.

L’inizio di campionato però, per Tonali, non è stato dei migliori, con qualche prestazione incolore ed il peso dei milioni spesi che stava iniziando a farsi sentire. Ma poi è arrivata l’Europa League. Nella seconda competizione continentale infatti, l’ex Brescia ha avuto più spazio, mettendo in mostra le sue qualità e ritagliandosi uno spazio anche nel Milan da corsa della Serie A.

Calciomercato Milan, il golden boy Tonali ora è una certezza

Grazie al cammino europeo dunque, Tonali ha ritrovato la fiducia che sembrava sparita, e si è rilanciato agli occhi di Stefano Pioli. Nelle ultime uscite del Milan inoltre, il tecnico rossonero ha dovuto far fronte ai problemi fisici di Bennacer ed il ruolo del giovane Sandro ha assunto ancor più importanza e rilevanza nelle geometrie del Diavolo.

Per completare un anno sulle montagne russe, Tonali, nella serata di ieri, è stato insignito del premio di Golden Boy italiano per il 2020: un punto di partenza, più che di arrivo, che potrebbe spingere il giovane ex Rondinelle a dare sempre di più alla causa rossonera.