Calciomercato, riunione per Messi | Il padre non ci sta

Lionel Messi sarebbe pronto a dire addio al Barcellona. L’argentino non sembra più felice in Spagna: il padre Jorge si arrabbia!

Lionel Messi è sempre decisivo con il Barcellona, ma il suo futuro potrebbe essere altrove. La “Pulce” non sembra essere più felice in Spagna ormai da tanto tempo: il suo addio ora potrebbe diventare una cosa molto concreta con il suo desiderio di tornare a divertirsi come faceva diversi anni fa.

Calciomercato, addio Messi sempre possibile

Come svelato dal programma spagnolo “El Chiringuito” Messi potrebbe dire addio al Barcellona con la possibilità di giocare in un altro top club d’Europa. Al momento sarebbe anche molto più vicino al Paris Saint-Germain che al Manchester City: il club parigino avrebbe parlato con lui in estate. In passato anche l’Inter aveva provato a chiedere informazioni per il talentuoso giocatore argentino, che sembra destinato verso altri lidi.

Inoltre, “El Chiringuito” avrebbe parlato di una riunione del padre Jorge Messi avvenuta nel consolato del Qatar a Barcellona, ma nelle ultime ore quest’ultimo ha svelato sulla stories del profilo Instagram che si tratta di una bugia visto che non si muove dall’Argentina da settembre.

Messi potrebbe così decidere con calma nei prossimi mesi il suo futuro con il suo contratto che resta in scadenza nel giugno 2021. A breve arriveranno novità decisive.