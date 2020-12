Calciomercato, rivelazione dell’agente: “La Juventus lo comprerà”

La ‘bomba’ di mercato per la prossima sessione estiva di calciomercato la lancia direttamente un agente: Juventus che acquisterà il calciatore

La Juventus sembrerebbe aver ripreso la giusta via verso la vittoria dopo il clamoroso 0-3 inflitto al Barcellona in Champions League. Oltre ai risultati in campo una grande notizia arriva anche in chiave calciomercato e la fornisce direttamente l’agente di un calciatore. I bianconeri lo acquisteranno.

Calciomercato Juventus, l’agente di Morata rivela: “I bianconeri lo compreranno”

Impatto importantissimo di Alvaro Morata nella Juventus di Andrea Pirlo. Infatti in questa prima parte di stagione il bomber in prestito dall’Atletico Madrid ha messo a segno 9 gol e quattro assist in 14 partite tra Serie A e Champions League. Un attaccante molto importante per i bianconeri, sul cui futuro arriva la rivelazione del suo agente Juanma Lopez.

Infatti in un’intervista al giornalista Gianluca Di Marzio, il procuratore dello spagnolo afferma: “La prima scelta per l’attacco della Juventus è sempre stata Morata e lui sarebbe andato solo lì. L’ostacolo inizialmente era che l’Atletico voleva cederlo a titolo definitivo, ma con l’arrivo di Suarez, Alvaro è stato libero di approdare in bianconero in prestito oneroso. Ad essere stati fondamentali sono stati Paratici ed Agnelli, anche Milan e Napoli hanno provato a prenderlo”. Poi sul riscatto a giugno rivela: “La Juventus a fine stagione lo riscatterà dall’Atletico, ne sono certo”.