Nella conferenza stampa prima del match contro l’Atalanta il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, esalta Gasperini e riprende i suoi

Domani alle 18 la Juventus affronterà una partita molto importante contro l’Atalanta, squadra cresciuta molto negli ultimi anni e che ha sempre messo in difficoltà i bianconeri. Nella consueta conferenza stampa pre-partita Andrea Pirlo esalta il lavoro fatto da Gasperini con il club bergamasco e poi riprende i suoi per i troppi errori fatti.

Juventus-Atalanta, Pirlo in conferenza: “Gasperini ha fatto bene ovunque, dobbiamo lavorare molto”

Partita difficile per la Juventus nel turno infrasettimanale, dove incontrerà l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini. Andrea Pirlo su JTV esalta il tecnico bergamasco affermando: “Gasperini ha fatto bene ovunque, ha le sue idee e le porta avanti, dandogli anche risultati. Sarà una partita difficile, l’Atalanta è una realtà anche in Europa”.

Poi sul momento positivo della squadra bianconera dichiara: “Importante è la convinzione, l’atteggiamento aggressivo, la ricerca del risultato recuperando palla velocemente e gestendo il gioco. Sbagliamo troppo ancora, bisogna fare ancora tanto e tenere la concentrazione per novanta minuti, visto che in alcune situazioni viene ancora meno”. Sugli infortunati afferma: “Chiellini e Demiral sono in fase di recupero”. Infine sul sorteggio di Champions League dichiara: “Le squadre sono tutte forti, non esistono più squadre materasso. Rispettiamo il Porto ma è presto per pensarci, dobbiamo concentrarci sul campionato ora”.