Inter-Shakhtar Donetsk, novità in vista | Recupero possibile!

L’Inter potrebbe fare a meno di uno dei suoi centrocampisti più importanti ma non è detta l’ultima parola: possibile recupero in extremis

È una giornata cruciale per l’Inter, che questa sera affronterà lo Shakhtar Donetsk e dovrà inevitabilmente vincere e sperare in una vittoria di Borussia Monchengladbach o Real Madrid per accedere agli ottavi di finale dopo essere uscita dai gironi di Champions League per due stagioni di fila.

Antonio Conte potrebbe fare a meno di Nicolò Barella per l’infortunio alla caviglia, ma non è ancora detta l’ultima parola. Il centrocampista italiano sta provando a recuperare in queste ore che ci separano dalla partita e prima dell’incontro effettuerà un provino sul terreno di gioco del ‘Meazza’ per capire se sarà a disposizione o meno.

Il recupero sarebbe sicuramente importante vista l’attuale emergenza a centrocampo dei nerazzurri.