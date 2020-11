Calciomercato, ‘assist’ al Milan | Scambio con l’Inter rifiutato!

Il Milan è pronto a inserirsi per un nome decisamente importante sul calciomercato. L’Inter incassa il rifiuto e subisce la rimonta dei cugini

Arkadiusz Milik è una delle mine vaganti del mercato di gennaio. La punta non ha rinnovato il contratto con il Napoli ed è pronto all’addio nella sessione invernale di trasferimenti. L’Inter sembrava il club in prima fila, proponendo uno scambio con Matias Vecino. Nelle ultime ore, però, l’affare sembra aver preso un’altra piega. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Inter, Milik conteso e assist per il Milan

Il bomber polacco sembrava in procinto di rientrare in uno scambio tra Napoli e Inter che avrebbe visto passare in Azzurro Vecino. I partenopei, però, sono intenzionati a rifiutare lo scambio con i nerazzurri e chiedono 18 milioni di euro per cedere l’attaccante. In uno scenario del genere potrebbe inserirsi il Milan. I rossoneri hanno tutta l’intenzione di trovare un’alternativa di lusso a Zlatan Ibrahimovic. La coperta è corta in attacco e le ambizioni di Scudetto crescono. Il bomber polacco sarebbe il profilo ideale da affiancare allo svedese. Vedremo chi avrà la meglio nei prossimi mesi.

