Calciomercato Juventus, si avvicina il colpo a zero | ‘Assist’ dalla Francia

La Juventus sarebbe vicinissima al colpo a parametro zero in vista della prossima stagione: l’indizio arriva direttamente dalla Francia

Saranno mesi importanti in casa Juventus con la volontà della stessa società bianconera di innalzare il tasso tecnico all’interno della rosa di Andrea Pirlo. Potrebbe arrivare un nuovo colpo a parametro zero in vista del futuro in grado di dare nuove alternative allo stesso allenatore bresciano.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Milan, sfida per il centravanti | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, sfuma il colpo a zero | Firma

Calciomercato Milan, Calhanoglu colpo a zero

Il futuro di Hakan Calhanoglu è sempre più lontano dal Milan visto il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il rinnovo con il club rossonero, a causa delle sue eccessive richieste economiche, non dovrebbe arrivare: così la Juventus starebbe spingendo proprio sul centrocampista turco.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, muro dalla Premier | “Rifiuteranno ogni offerta!”

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport’, Maldini starebbe al lavoro per bloccare definitivamente il suo sostituto, Yazici, che ha messo a segno una tripletta con la maglia del Lille proprio contro i rossoneri nel match di Europa League. La sua valutazione si aggira intorno ai 13 milioni di euro.

Il Milan e la Juventus si rinnovano in vista del futuro per diventare sempre più competitive a livello europeo sfruttando anche le occasioni del momento. Con i bianconeri il turco potrebbe firmare un quadriennale da 6 milioni a stagione, circa 48 lordi totali per il club di Agnelli. Sul 10 del Milan anche Atletico Madrid, Manchester United e – decisamente più staccata – l’Inter.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, tentazione per Ibrahimovic | L’ex Inter lo chiama