Italia-Bosnia, dubbio Mancini: l’esito del tampone

Il commissario tecnico dell’Italia ha ricevuto l’esito dell’ultimo tampone del Covid-19

Roberto Mancini ancora positivo al coronavirus: il Covid-19 non sta dando tregua al Ct della nazionale italiana, che dopo due settimane dal primo tampone, e il conseguente isolamento, dovrà continuare a stare lontano dalla panchina azzurra. L’esito dell’ennesimo test è arrivato in mattinata e quindi costringe Mancini a proseguire la quarantena. Così come contro l’Estonia e contro la Polonia, in panchina per affrontare la Bosnia ci sarà Chicco Evani, pronto a guidare gli azzurri nell’ultima gara di Nations League.

