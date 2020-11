Calciomercato Inter, Moratti: “Eriksen via, due super colpi”

Massimo Moratti ha parlato dei temi caldi in casa Inter, a partire dal futuro di Christian Eriksen. L’ex patron si sofferma anche sui colpi che metterebbe a segno per la Beneamata

L’ex Presidente, ospite di “La politica nel pallone” su Gr Parlamento si sofferma sulle prestazioni di Eriksen: “Capita di inserire giocatori che sono talentuosi ma che per qualsiasi ragione, caratteriale o altro, non riescono ad avere successo. E’ quello che sta accadendo ad Eriksen, il calcio ti aspetta, ma fino a un certo punto. Penso che se dovesse continuare così l’Inter potrebbe scambiarlo”.

Moratti e i colpi di calciomercato: ecco i nomi per l’Inter

L’ex patron parla anche dei possibili colpi in entrata: “Kantè, sarebbe molto utile per la squadra: su questo do ragione a Conte, ci sono tanti campioni in giro ma potrebbe essere il tassello ideale. Prenderei anche Koulibaly, il più grande difensore che c’è in Europa in questo momento. Grazie a questi due calciatori l’Inter vincerebbe il campionato. Juventus? non si può fare altro che contrastarli con una squadra più forte possibile. Mi sembra che l’Inter quest’anno possa farlo”.

