Calciomercarto Milan, il Bayern avvisa | “Ci siamo anche noi!”

Calciomercato Milan, per Dominik Szoboszlai sembra esserci la fila. Il Bayern Monaco avvisa tutti: “Ci siamo anche noi!”

La scuola magiara sembra tornare in auge, guidata dal talento classe 2000 Dominik Szoboszlai, che ha ormai stregato mezza Europa. Sul centrocampista del RB Salzsburg ci sarebbe anche il Milan, che da tempo lo segue con grande interesse, ma attenzione alla concorrenza: “Quando parliamo di un ragazzo come Dominik, parliamo di un talento cristallino. Un gioiello paragonabile al valore di Kai Havertz. In Ungheria lo accostano a Puscas e su di lui c’è già l’interesse dei grandi club europei, Bayern Monaco compreso“: parole di Lothar Matthaus, ex capitano di Inter e Bayern, che ai microfoni del quotidiano ‘Munchner Abendzeitung’ ha fatto chiarezza sul futuro del giovane Szoboszlai.