Italia, UFFICIALE: il ct Mancini positivo al coronavirus

Italia, anche il Ct Roberto Mancini positivo al coronavirus: la nota ufficiale della Figc, le condizioni del tecnico

Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini è risultato positivo al coronavirus. La notizia, anticipata da alcuni organi di stampa, è stata ufficializzata poco fa da una nota della Figc. La positività è emersa nell’ambito dei controlli periodici relativi agli staff delle nazionali, in vista dei prossimi impegni internazionali. Dal comunicato, si apprende che il tecnico è asintomatico e che si è posto in isolamento fiduciario presso la sua abitazione a Roma. Superato il periodo previsto per l’isolamento, Mancini potrà aggregarsi al raduno della Nazionale a Coverciano, in vista in questi giorni per i due match di Nations League contro Polonia e Bosnia. In sua assenza potrebbe toccare a Evani, suo vice, allenare la squadra.

