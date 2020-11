Calciomercato, Mourinho si arrende per Skriniar | Offerta alla Juventus

José Mourinho ha deciso di mollare la pista che porta a Milan Skriniar: arriva l’offerta alla Juventus per un altro difensore

Grandi difficoltà per Mourinho di arrivare a Skriniar. Il difensore slovacco non sta trovando molto spazio all’Inter, che però continua a chiedere tanto per il difensore. L’idea del manager degli Spurs, però, è sempre quella di guardare in Serie A per rinforzare il reparto difensivo, in particolare in casa Juventus.

La situazione di Bonucci in casa Juventus non è ancora ben definita. Il difensore della nazionale italiana non ha convinto nel nuovo schieramento di Andrea Pirlo e il club bianconero potrebbe includerlo nella rivoluzione della rosa. L’addio infatti di alcuni senatori della sessione estiva proseguirebbe anche a gennaio 2021. Per Bonucci, inoltre, non mancano le pretendenti.

Juventus, Bonucci da Mourinho

Il Tottenham ha provato l’assalto a Milan Skriniar nel mercato estivo, ma la cifra richiesta dall’Inter è stata ritenuta troppo alta. Il club nerazzurro, inoltre, non ha intenzione di abbassare le pretese per lo slovacco, dunque gli Spurs sono molto tentati dall’abbandonare la pista. Tuttavia, resta la necessità di acquistare un difensore centrale.

Da qui entra in scena Bonucci, per il quale Mourinho offre il cartellino di Toby Alderweireld. Il Tottenham vuole concludere lo scambio al più presto, formalizzandolo a gennaio. Alla Juventus resta da valutare tecnicamente se l’arrivo del difensore belga possa essere utile ad Andrea Pirlo.

