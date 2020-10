Calciomercato Juventus, Dybala al Real | Zidane rifiuta lo scambio stellare

La Juventus e il Real Madrid erano vicine a concludere uno scambio stellare che avrebbe portato Dybala in Spagna. Arrivato, però, il rifiuto di Zidane

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è ancora in bilico. L’argentino non ha ancora rinnovato il contratto, attualmente in scadenza nel 2022, e non è sicuro che lo faccia. Sono tante le difficoltà incontrate finora nella trattativa e non è esclusa una sua cessione entro giugno 2021. Su di lui tanti top club europei, ma ‘La Joya‘ preferisce il Real Madrid e la Juve avrebbe già proposto uno scambio stellare.

Juventus, Dybala in uno scambio col Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Real Madrid per acquistare Dybala ha messo sul piatto Isco o Vinicius. La Juventus, però, ha rifiutato questa soluzione, non essendo molto interessata ai due calciatori. Per il club bianconero, infatti, l’obiettivo numero uno è un altro. Si tratta di Eden Hazard.

Ecco perché é arrivata la controproposta della Juve: Andrea Agnelli sogna un tandem d’attacco con Cristiano Ronaldo per l’assalto alla Champions. Inserire Hazard nella trattativa non dispiacerebbe a Florentino Perez, ma Zinedine Zidane è contrario. Il tecnico francese crede molto nell’ex Chelsea, nonostante i tanti infortuni che lo hanno frenato nella sua esperienza con la maglia dei Blancos. Resta da capire come si svilupperà la situazione e se le due squadre troveranno un punto d’incontro.

