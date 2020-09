Uno dei giocatori più ambiti in questo calciomercato tra le squadre di Serie A, sembra intenzionato a rifiutare tutte le proposte pur di restare nella Liga spagnola.

In attesa dei recuperi di Lazio e Inter, in programma tra oggi e domani, le prime due giornate di Serie A hanno ad emettere i primissimi verdetti. Se la Juventus di Pirlo dimostra di dover ancora ingranare la marcia giusta, altrettanto non si può dire di Napoli e Atalanta, autentiche schiacciasassi nelle loro prime uscite.

L’Inter di Antonio Conte pur dimostrando di possedere un super organico, ha evidenziato alcune lacune difensive contro la Fiorentina che il tecnico leccese vuole cercare di risolvere al più presto con gli ultimi innesti di mercato.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, occhi in casa Real | ‘Ultimatum’ a Zidane!

Calciomercato Serie A, l’obiettivo di molte italiane, Junior Firpo, rifiuta tutte le offerte pur di restare in Spagna

Uno delle principali richieste di Conte alla dirigenza nerazzurra riguarda il rafforzamento della corsia mancina, con un giocatore in grado di sostenere entrambi le fasi di gioco, garantendo un rendimento pari a quello dimostrato da Hakimi sulla destra.

Oltre ad Emerson Palmieri del Chelsea, altro obiettivo dell’Inter in questa sessione di calciomercato è stato a lungo Junior Firpo, esterno mancino del Barcellona. Accostato anche a Napoli, Fiorentina ed Atalanta, il laterale spagnolo classe ’96 ha fatto sapere al Barcelona, tramite il suo entourage, di voler rifiutare qualsiasi offerta proveniente dall’Italia per giocarsi le sue chance con la maglia blaugrana.

Considerato una riserva di Jordi Alba da parte di Koeman, l’entourage dell’ex Betis ha più volte ribadito ai media spagnoli che per vedere il suo assistito con un’altra maglia entro il 5 ottobre – scadenza del calciomercato – dovrà arrivare “la scatola di cioccolatini”, volendo intendere un’offerta che soddisfi economicamente il Barça e che garantisca una maglia da titolare al giocatore di origine dominicana. Al momento non risultano offerte congrue al volare del laterale mancino, con Firpo destinato con molta probabilità a restare in Catalogna.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinforzo dalla big di Premier | Chiesto Leao