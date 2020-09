Calciomercato Serie A, Rudi Garcia pronto a tornare | Le ultime

Dopo il grande cammino in Champions League, Rudi Garcia potrebbe lasciare il Lione: per il tecnico francese potrebbe prospettarsi un ritorno in Serie A

Una delle più grandi sorprese della scorsa edizione della Champions League è stato sicuramente l’Olympique Lione di Rudi Garcia. Il club transalpino ha raggiunto le semifinali delle competizione eliminando la Juventus agli ottavi ed il Manchester City ai quarti di finale. Un cammino straordinario di cui il tecnico francese è stato l’artefice. Ora Rudi Garcia potrebbe lasciare il Lione: nel suo destino potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Pirlo | È fatta per 60 milioni!

Calciomercato Fiorentina, tentazione Rudi Garcia | Possibile ritorno in Serie A!

Come rivelato da ‘L’Equipe’, Rudi Garcia potrebbe lasciare il Lione al termine della stagione. Il tecnico francese vorrebbe tornare in Italia, per avere una seconda possibilità in Serie A dopo l’esperienza sulla panchina della Roma. Per Rudi Garcia si sarebbe già fatta avanti la Fiorentina, pronta ad offrire un progetto interessante ed ambizioso. L’ex allenatore della Roma, però, avrebbe in mente altri piani per il proprio futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, rottura con il tecnico |’Occasione’ in prestito

Rudi Garcia non avrebbe chiuso la porta totalmente alla Fiorentina di Rocco Commisso, ma vorrebbe dare la priorità a panchine più prestigiose del calcio italiano. In particolare, il tecnico francese vorrebbe farsi trovare pronto nel caso in cui Stefano Pioli fallisca sulla panchina del Milan. Sarebbero i rossoneri la grande suggestione dell’attuale tecnico del Lione che, in ogni caso, non ha mai dimenticato la Serie A.

Nel futuro di Rudi Garcia potrebbe esserci ancora la Serie A: la Fiorentina sarebbe interessata, ma il tecnico francese darebbe la priorità al Milan.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Nainggolan | Ormai ci siamo!

Serie A, la sottoseg. Zampa | “Il campionato va sospeso”

Calciomercato Milan, assalto totale a Chiesa | Quattro giocatori nell’affare