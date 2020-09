Serie A, verso la chiusura degli stadi | Le parole dell’OMS

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’OMS e membro del Comitato tecnico scientifico, ha commentato l’attuale situazione legata al Covid-19.

Il caso Genoa tiene banco in Italia: il nuovo caso diffuso di Covid-19 rischia di mettere nuovamente in ginocchio il campionato italiano, con la gara contro il Torino che sicuramente verrà rinviata a data da destinarsi. Inoltre si attendono i risultati dei tamponi a Napoli, squadra che è scesa in campo contro il Grifone domenica pomeriggio e che potrebbe esser stata contagiata in gran misura.

Serie A, verso la chiusura degli stadi: ecco le parole dell’OMS

Ai microfoni di Calciomercato.it è intervenuto Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’OMS e membro del Comitato tecnico scientifico, per parlare anche dell’eventualità della sospensione del campionato: “Al momento, non siamo nelle condizioni di diffusa circolazione comunitaria del virus con incrementi esponenziali, sia dei casi che dei ricoveri e con la pressione ingestibile sulle strutture sanitarie che abbiamo visto in alcune aree del paese. Abbiamo migliori capacità, conoscenze e strumenti” ha dichiarato il Prof. Guerra, che quindi ha cercato di rasserenare gli animi.

“Ci sono focolai che il sistema di monitoraggio in atto riesce a identificare e circoscrivere immediatamente, bloccando quindi l’alimentazione della circolazione del virus”, ha poi aggiunto ancora il professor Guerra a Calciomercato.it.

