Calciomercato Roma, futuro Dzeko | Assalto clamoroso!

Dopo diverse settimane di discussioni il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere ancora in bilico. Spunta una nuova offerta per l’attaccante giallorosso

Non sono state sicuramente delle giornate semplici quelle vissute dalla Roma dall’inizio della nuova stagione a oggi. I giallorossi prima hanno dovuto lottare per il calciomercato per provare a cedere Edin Dzeko alla Juventus e cambiarlo con l’ingaggio di Arkadiusz Milik, ma alla fine non si è fatto più nulla per via dei problemi del polacco con il Napoli.

Intanto la Juventus ha acquistato Alvaro Morata e costretto la compagine allenata da Fonseca a proseguire con il bosniaco. Poi è arrivata la sconfitta a tavolino con il Verona dopo lo 0-0 sul campo e ora un 2-2 tutto sommato positivo con la Juventus, ma non per come si era messa la gara.

Calciomercato Roma, Dzeko ancora in bilico: il Manchester City prepara l’offerta

Ora resta l’ultima settimana di calciomercato e non sono da escludere ulteriori modifiche alla rosa, e chissà che non ci sia di mezzo nuovamente Edin Dzeko dopo essere stato a un passo dalla ‘Vecchia Signora’.

Questa volta però sull’attaccante bosniaco potrebbe esserci l’interesse della Premier League. In particolare potrebbe esserci il Manchester City che concretizzerebbe così un clamoroso ritorno negli ultimi giorni di mercato. La squadra di Pep Guardiola ha bisogno di un bomber low cost e l’idea sarebbe quella di offrire 15 milioni alla Roma per Dzeko.

Al calciatore l’idea non dispiacerebbe ma è comunque un’ipotesi remota visto che i giallrossi avrebbero poi pochissimo tempo per rimpiazzare il proprio bomber.

