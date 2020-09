Calciomercato Roma, contratto risolto | Addio UFFICIALE

La Roma ha preso la sua decisione e lo comunica ufficialmente con una nota sul proprio sito: contratto risolto anticipatamente

La rivoluzione in casa Roma continua e la nuova società cambia anche all’interno dello staff, non solo in campo. Infatti, negli ultimi minuti, la Roma ha comunicato la risoluzione anticipata del contratto di Mauro Baldissoni. L’ormai ex vicepresidente esecutivo, come si legge nel comunicato ufficiale all’interno del sito dei giallorossi, ha rassegnato questo pomeriggio le dimissioni ufficiali sia da consigliere che da vicepresidente ed anche per quanto riguarda le altre posizioni ricoperte. Dunque un altro cambio importante per la squadra capitolina, pronta a continuare la rivoluzione per riportare la Roma ad alti livelli.

