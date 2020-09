Calciomercato, Suarez furioso | Mette in mezzo gli avvocati

Luis Suarez vorrebbe dire addio al Barcellona. Prima il trasferimento saltato alla Juventus, poi l’avvicinamento all’Atletico: ora è una furia

Settimane davvero intense per Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano del Barcellona non sarà l’attaccante della Juventus a causa dei tempi lunghi per la cittadinanza italiana. Nelle ultime ore è stato accostato anche all’Atletico Madrid, ma la trattativa non sembra così facile con il club blaugrana che non lo lascerebbe partire velocemente.

Calciomercato, la furia di Suarez

Come svelato su Twitter dal giornalista Moisés Llorens, corrispondente a Barcellona di ESPN, se il Barcellona non lo dovesse lasciare subito libero Suarez potrebbe presentarsi in conferenza stampa con i propri avvocati. Una situazione davvero poco simpatica, che è scaturita nelle ultime settimane dopo un continuo tira e molla tra le parti coinvolte.

Nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda il futuro di Luis Suarez, che sarebbe ancora in Spagna. Addio alla Serie A con la Juventus che ha acquistato proprio dall’Atletico Alvaro Morata.

