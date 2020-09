Alla vigilia dell’esordio in campionato, Andrea Pirlo chiarisce la situazione legata alla trattativa per Suarez. Tra i temi toccati, anche l’uscita di Higuain.

La ‘telenovela’ dell’estate giunge all’epilogo finale. Luis Suarez non vestirà, almeno in questa finestra di mercato, la maglia della Juventus. A togliere ogni dubbio ci ha pensato direttamente il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, alla vigilia della partita d’esordio in campionato contro la Sampdoria.

Stuzzicato dai giornalisti presenti alla conferenza stampa di presentazione del match, Pirlo non si è sottratto alle domande dei presenti in sala, chiarendo la situazione legata all’arrivo del bomber uruguaiano a Torino: “E’ difficile che Suarez arrivi, guardando quello che è successo e i tempi per il passaporto, sono lunghi e quindi è difficile che possa essere lui il centravanti della Juventus”.

Tra i tanti temi toccati in conferenza stampa, l’allenatore dei Campioni d’Italia ha voluto chiarire ulteriormente anche il discorso legato alla partenza di Gonzalo Higuain, oltre alle voci sull’addio di Khedira: “E’ stato scritto che Higuain è stato mandato via da noi, ma le strade sono state prese da entrambi. Lui ci ha comunicato la voglia di andare via, in un altro campionato rispetto a quello europeo, e abbiamo trovato velocemente l’intesa. Khedira non si è ancora allenato, sta recuperando da un infortunio e non è ancora completamente a disposizione. Quando rientrerà vedremo il da farsi”.

