Bundesliga, Bayern-Schalke 04 a porte chiuse | Klein: “Priorità sicurezza”

La partita tra Bayern Monaco e Schalke 04, valida per la prima giornata di Bundesliga, si è disputata a porte chiuse. Il CEO Klein motiva la scelta.

Nella serata di ieri, Bayern Monaco e Schalke 04 hanno dato il via alle danze alla nuova stagione di Bundesliga. Teatro dello spettacolare 8-0 per i bavaresi, un Allianz Arena ancora mestamente deserto. Nonostante in Coppa di Germania, alcune società hanno tentato di far accedere una parte di tifosi negli stadi, il sindaco di Monaco di Baviera ha negato tale possibilità per la partita tra i Campioni in carica e la compagine di Gelsenkirchen.

Al ‘Messaggero‘, il CEO della Bundesliga Robert Klein ha ribadito quelle che continuano ad essere le linee guida della lega tedesca al momento: “La priorità fondamentale per tutte le parti coinvolte rimane la sicurezza dei giocatori, dello staff, dei tifosi e delle loro famiglie. Va da sé che il calcio senza tifosi non è lo stesso. I tifosi sono alla base dei nostri club e la loro passione e l’amore per il gioco fanno parte di ciò che rende la Bundesliga così speciale. Ciò non toglie naturalmente che nella situazione attuale la salute rimanga la priorità assoluta”.