Calciomercato Juventus, bomba Suarez | “Si immagina già a Torino”

Calciomercato Juventus, arriva la bomba sul futuro di Suarez: “Si immagina già a Torino”, la rivelazione shock sull’uruguaiano

Vero e proprio protagonista di giornata, Luis Suarez ha monopolizzato l’attenzione dei media italiani, e non. L’uruguaiano era atteso in Italia, in quel di Perugia, dove ha sostenuto l’esame per il passaporto italiano, indizio fondamentale per un eventuale approdo in Serie A, come nuovo calciatore della Juventus.