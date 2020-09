Si sblocca la trattativa più chiacchierata dell’estate: Arek Milik è pronto ad accettare la corte della Roma, liberando Dzeko per la Juventus.

E lieto fine fu: dopo più di un mese tra contatti, tensioni e ripensamenti, il triangolo Napoli-Roma-Juventus volge alla conclusione. Arek Milik è pronto a diventare il nuovo centravanti della Roma, dando il via libera alla cessione da parte dei capitolini del loro capitano, Edin Dzeko, alla Juventus.

Come rivelato da Calciomercato.it, il vertice tenutosi oggi a Trigoria tra l’agente Pantak e la dirigenza giallorossa ha avuto gli effetti sperati: Milik si è convinto ad accettare la proposta della Roma, pronto a diventare il nuovo bomber della formazione di Fonseca. Al giocatore andranno 5 milioni di euro netti a stagione. Per completare l’affare, Milik deve prima rinnovare il suo contratto con il Napoli, in modo da perfezionare il suo passaggio alla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Juventus, con Milik alla Roma via libera per Dzeko. Il bosniaco atteso a Torino

L’approdo di Milik alla Roma sblocca definitivamente l’altra operazione più chiacchierata in questa calda finestra di calciomercato: Edin Dzeko è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus.

Il giocatore bosniaco non ha mai forzato la mano per lasciare Roma e la Roma, a causa del forte legame che lega il centravanti ex City alla Capitale. Sul piano sportivo però, il desiderio della punta giallorossa è sempre stata quella di approdare alla corte di Andrea Pirlo e della Juventus, per puntare alla conquista di trofei internazionali.

Finalmente l’attesa è finita, con Dzeko prossimo al trasferimento a Torino. L’accordo tra il suo entourage e la dirigenza bianconera è massimo: il giocatore percepirà 7,5 milioni di euro netti a stagione e firmerà un contratto biennale. Dzeko è atteso nella giornata di domani a Torino per sostenere le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto. Fonti vicino all’ambiente bianconero rivelano come Pirlo voglia puntare su Dzeko già per la prima di campionato, domenica sera contro la Sampdoria.

