In casa Milan si ragiona sul futuro di Lucas Paqueta, centrocampista in uscita: a provarci è il Porto, che inserisce un calciatore nella trattativa

Dopo gli acquisti, in casa Milan si inizia a ragionare anche sulle possibili cessioni. Nella lista dei partenti sembrerebbe esserci Lucas Paqueta ed a mettere gli occhi sul centrocampista brasiliano sembrerebbe esserci il Porto. Proposta una contropartita, ma non convince.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, dietrofront dalla Spagna | No alla cessione!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, affare possibile ‘grazie’ a Giampaolo | Le ultime

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE | Ecco il vice Donnarumma

Calciomercato Milan, il Porto offre Telles per Paqueta: no dei rossoneri

La società del Milan inizia a ragionare anche sulle uscite oltre che alle entrate. Tra i calciatori che potrebbero lasciare Milano c’è Lucas Paqueta. Il centrocampista brasiliano sembrerebbe essere finito nel mirino del Porto, pronto a mettere sul piatto una contropartita. Vista la valutazione di circa 25 milioni di euro, i portoghesi vorrebbero proporre uno scambio alla pari con Alex Telles, terzino vecchia conoscenza della Serie A.

L’offerta del Porto però sembrerebbe non convincere i rossoneri, poiché sulla fascia sinistra sarebbero già coperti, avendo Theo Hernandez, e quindi Telles potrebbe avere un valore eccessivo per essere una riserva. Inoltre il Milan preferirebbe far partire il brasiliano per offerte cash, così da rinvestire sul mercato. Operazione dunque al momento difficile, che continua a vedere ancora incerto il futuro di Lucas Paqueta.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Napoli, nel mirino l’ex Milan | Lo conferma l’agente