La Juventus guarda a Bellerin dall’Arsenal, che punta Rabiot in casa bianconera. La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe però inserire Bernardeschi nell’affare

Una Juventus ancora in costruzione quella che domenica mattina ha affrontato il Novara nella prima uscita da allenatore bianconero di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano non si è nascosto nel post-gara e si augura l’arrivo alla Continassa il prima possibile di un nuovo centravanti dopo l’addio di Higuain. Ma non è solo la vicenda attaccante a tenera banco nell’ambiente juventino, con Suarez in pole rispetto a Dzeko nelle strategie della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, Bellerin per Pirlo: scambio con Bernardeschi

Nelle prossime settimane prima del gong del mercato potrebbero esserci degli scossoni anche in mezzo al campo e sulle corsie esterne. Paratici e Cherubini cercano un esterno per completare la rosa di Pirlo e Bellerin dell’Arsenal rientra nella lista degli acquisti dei campioni d’Italia. I ‘Gunners’ pero valutano non meno di 30 milioni di euro lo spagnolo e intanto dalla Juventus guardano con attenzione a Rabiot per il centrocampo di Arteta. La dirigenza della Continassa potrebbe riflettere sull’operazione, ma preferirebbe sacrificare Bernardeschi e non il francese per Bellerin in un’eventuale trattativa con l’Arsenal. La valutazione del numero 33 e nazionale azzurro pareggia quella del laterale ex Barcellona, con i bianconeri che potrebbero proporre uno scambio alla pari al sodalizio londinese.

Bernardeschi non è nella lista degli incedibili e preferirebbe lasciare l’Italia per la Premier League in caso d’addio alla Juventus, che al contrario vorrebbe concedere un’altra chance a Rabiot dopo le incoraggianti prestazioni fornite nel finale della scorsa stagione.

