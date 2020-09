La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per regalare colpi interessati ad Andrea Pirlo: il consiglio di Cristiano

Cristiano Ronaldo vuole vincere qualcosa a livello internazionale con la Juventus. Finora il campione portoghese ha festeggiato soltanto in Italia, ma manca ormai da tanto tempo un successo europeo. E così all’età di 35 anni il suo obiettivo sarebbe quello di essere ancora protagonista cercando di arrivare così ad innesti di assoluto valore con il neo-tecnico Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, Aouar il colpo proposto da Cristiano

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” lo stesso campione lusitano avrebbe proposto alla dirigenza portoghese l’acquisto del centrocampista del Lione, Houssem Aouar. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid con Zidane pronto a soffiarlo a tutte le altre big d’Europa: la sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Cristiano non vuole perdere ulteriore tempo in maglia bianconera e intende così dare consigli utilissimi al club italiano per poter arrivare più in alto possibile. Il campione portoghese vorrebbe restare a Torino a patto di grandi colpi entusiasmanti come questo.

Saranno settimane davvero bollenti in casa Juventus tra acquisti e cessioni eccellenti.

