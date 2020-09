Calciomercato Juventus, Suarez a rischio | L’affare può saltare

La Juventus lavora per trovare un nuovo bomber ma dal Barcellona potrebbe arrivare una beffa: a rischio l’affare Suarez

Si lavora senza sosta in casa Juventus per provare a portare a termine diverse operazioni di calciomercato sia in entrata che in uscita. La società bianconera è rimasta delusa dal rendimento nell’ultima annata e per rialzarsi sta effettuando una vera e propria rivoluzione a partire dallo staff fino ad arrivare ai calciatori.

Dopo appena 12 ore dall’eliminazione contro il Lione è arrivato l’esonero di Maurizio Sarri per fare spazio ad Andrea Pirlo mentre in queste settimane si va a caccia di colpi importanti per rinforzare la rosa e cercare di fornire il miglior materiale al neo tecnico che vivrà la sua prima esperienza su una panchina.

Calciomercato Juventus, Suarez in bilico: la permanenza di Messi può far saltare tutto

La Juventus lavora ormai da diversi giorni per acquistare il nuovo attaccante e nel mirino ci sarebbero ormai solo due nomi: Edin Dzeko e Luis Suarez. Per quanto riguarda l’uruguaiano ci sarebbe già un accordo tra le parti ma bisogna fare in modo che il bomber si liberi a zero dal Barcellona.

I bianconeri però temono dei colpi di scena che potrebbero arrivare nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, i Blaugrana potrebbero convincere Lionel Messi a restare e questo potrebbe portare anche a un ripensamento riguardo Suarez.

Qualora con l’argentino si dovesse decidere di trattenere anche il ‘Pistolero’, allora Edin Dzeko diventerebbe l’unico e solo candidato per prendere il posto di Gonzalo Higuain.

