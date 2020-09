Calciomercato Napoli, Koulibaly in Premier | Trovato l’accordo

Kalidou Koulibaly è molto vicino all’addio dal Napoli. Il difensore senegalese ha infatti trovato l’accordo con una squadra di Premier League.

Il Napoli è molto attivo sul fronte cessioni. Allan è in procinto di approdare all’Everton, ma non è il solo. Il club partenopeo ha anche detto addio a José Callejon, liberatosi a parametro zero. Inoltre, un altro che è vicino alla cessione è Kalidou Koulibaly: infatti, il difensore senegalese avrebbe trovato l’accordo con il Manchester City.

Napoli, Koulibaly ha l’accordo con il Manchester City

Nello specifico, Koulibaly era seguito da tanti top club europei. Dal Paris Saint-Germain al Manchester United, passando per Barcellona e Manchester City. Koulibaly ha invece trovato l’accordo con Guardiola per approdare nei Cityzens. L’accordo tra Napoli e City non è stato ancora trovato, ma le parti continuano a trattare: l’intesa si potrebbe trovare sulla base di 73 milioni di euro. Il portale spagnolo ‘Don Balon‘ lo conferma, rilanciando ancora l’interesse del Barcellona per il difensore senegalese.

I colloqui erano stati interrotti per la vicenda Messi, poi ripresi per sostituire Gerard Piqué. Il Barça, però, ha dovuto fare i conti con l’accordo già trovato tra Koulibaly e il Manchester City.

