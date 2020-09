Il Milan chiude due importantissimi colpi per la prossima stagione: mancherebbe solo il comunicato della società a renderli ufficiali

Apre oggi la finestra di calciomercato ed il Milan sembrerebbe scatenato. Messi a segno due grandi colpi per la prossima stagione. Si attende solamente l’ufficialità dopo che sono arrivate le firme dei giocatori.

Calciomercato Milan, arrivano le firme di Tonali e Brahim Diaz: rossoneri scatenati

Un mercato così era sicuramente nei piani del Milan, ma certamente inaspettato dai tifosi. I rossoneri infatti dopo il rinnovo di Ibrahimovic mettono a segno due grandi colpi proprio il giorno dell’apertura del calciomercato. Il primo è Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia corteggiato dalle big italiane e non solo, oggi si sarebbe avvicinato ancora di più al Milan. Infatti, come riportato da ‘Sky Sport’, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha controfirmato i documenti per il passaggio del centrocampista alla squadra di Pioli.

Inoltre, il Milan avrebbe chiuso anche l’affare con il Real Madrid per l’arrivo dell’attaccante Brahim Diaz. Prestito con diritto di riscatto per il calciatore dei ‘blancos’, pronto a sbarcare a Milano nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma del contratto. Un calciomercato che appena aperto fa già sognare i tifosi del Milan.

