Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona | Ecco il jolly!

Non solo acquisti, ma la Juventus è sempre focalizzata anche alla situazione delle cessioni: il club bianconero è pronto a mettere a segno un nuovo scambio

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Il club bianconero è sempre alla ricerca di profili interessanti da affidare ad Andrea Pirlo, ma con un occhio rivolto anche alle cessioni.

Calciomercato Juventus, scambio Douglas Costa-Sergi Roberto

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Barcellona potrebbe pensare proprio all’esterno offensivo brasiliano, Douglas Costa, che non continuerà la sua avventura in maglia bianconera. E così potrebbe nascere una nuova idea davvero entusiasmante con il club blaugrana dopo l’ufficialità tra Pjanic e Arthur. Il suo arrivo potrebbe dare così a Koeman diverse alternative per quanto riguarda il fronte offensivo.

La Juventus potrebbe così avere in cambio il jolly Sergi Roberto, in grado di occupare tutte le posizioni dalla difesa all’attacco. Un calciatore duttile che potrebbe fare al caso proprio del neo-allenatore Andrea Pirlo. Il club bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione cercando di accontentare anche i giocatori ormai fuori dal progetto.

Saranno settimane davvero intense per la compagine torinese, che vorrebbe dimenticare in fretta e furia l’ultima stagione avara di successi sotto la gestione Sarri.

