Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: una delle stelle del Barcellona avrebbe scelto la Juventus quale sua prossima squadra. I bianconeri pronti a muoversi.

Dalla Spagna sono sicuri: Luis Suarez vuole la Juventus. È questa la clamorosa indiscrezione di mercato fornita dal portale iberico ‘Don Balón’. Dopo la fragorosa sconfitta contro il Bayern Monaco, che ha sancito l’eliminazione del Barcellona dalla Champions League, i blaugrana sono al centro di un’autentica polveriera.

L’esonero di Setien e il successivo arrivo di Ronald Koeman al Camp Nou, ha stravolto i piani di mercato del Barça, con il tecnico olandese deciso a rivoluzionare pesantemente l’organico. Per l’ex ct dell’Olanda, eccetto Messi, nessuno è indispensabile, con molti ‘big’ della rosa finiti a sorpresa sul mercato.

Calciomercato Juventus, Suarez confida a Messi la sua scelta

Tra i ‘big’ della squadra, la scelta che ha scaturito maggiore sorpresa nell’ambiente catalano, la decisione di Koeman di non puntare su Luis Suarez per la prossima stagione. Il pesante ingaggio dell’uruguaiano, e l’età non più rosea del ‘pistolero’, avrebbe convinto il Barcellona a mettere sul mercato Suarez, nel tentativo di monetizzare la vendita del giocatore prima della scadenza naturale del suo contratto, nel 2021.

Suarez, deluso e amareggiato per il trattamento ricevuto dal suo club, avrebbe confidato direttamente a Lionel Messi la clamorosa decisione. Il ‘pistolero’ avrebbe dichiarato al suo compagno di squadra l’intenzione di andare alla Juventus per giocare con Cristiano Ronaldo, piuttosto che rimanere un “peso” per il Barcellona.

La Juventus è pronta ad intavolare la trattativa dell’estate: Suarez vuole la Juventus, e i tifosi sognano la coppia d’attacco con CR7.

