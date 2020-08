Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Contatto con l’ex compagno

Nonostante la centralità nei piani di Pirlo, il futuro di Cristiano Ronaldo non appare del tutto definito. Il portoghese avrebbe chiesto informazioni su una ‘big’ europea.

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, la Juventus sta rivoluzionando il proprio organico. Subentrato a Maurizio Sarri, il neo tecnico Andrea Pirlo ha evidenziato le criticità nella rosa, stilando insieme alla dirigenza bianconera i nomi in uscita e gli obiettivi in entrata.

Deluso per l’ennesima stagione opaca in europa, Cristiano Ronaldo è finito al centro del mercato bianconero, accostato a molti top club europei nell’ultimo mese. Con la nomina di Pirlo, il futuro del portoghese appare però ancora essere in bianconero, vista l’assoluta centralità nei piani del nuovo allenatore della’ Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via Ramsey | Maxi-offerta e addio

Calciomercato Juventus, Ronaldo contatta Di Maria. Ipotesi PSG non tramontata

Nonostante il faccia a faccia tra Pirlo e CR7, il futuro del portoghese potrebbe però ancora rivelare delle sorprese. Colpito dal cammino del Paris Saint-Germain in Champions League, non è infatti escluso che il cinque volte Pallone d’Oro possa decidere di contattare il suo ex compagno di squadra al Real Madrid, Angel di Maria, per congratularsi con l’argentino e soprattutto prendere informazioni sul club parigino.

Oltre ai complimenti, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto al ‘fideo‘ ulteriori informazioni sulla spogliatoio del PSG e sull’ambiente parigino. Il club francese, è approdato per la prima volta nella sua storia in finale di Champions League. Ad attendere i Campioni di Francia nella finalissima di Lisbona, il Bayer Monaco di Lewandowski. CR7 spettatore interessato…

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Coronavirus, UFFICIALE Napoli | L’attaccante positivo: il comunicato