Juventus, Arthur-Barcellona: i dubbi di Setien e Busquets

Alla vigilia di Barcellona-Napoli, Quique Setien e Sergio Busquets hanno rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. I due si sono anche soffermati sulla situazione di Arthur, prossimo colpo della Juventus.

Il giorno prima di Barcellona-Napoli, Setien e Busquets hanno rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il centrocampista del Barça, tra l’altro squalificato per la partita di domani, insieme al suo allenatore si è soffermato sulla situazione legata ad Arthur, prossimo colpo della Juventus. Il centrocampista brasiliano sta tornando in queste ore in Catalogna per rescindere il contratto. Busquets non si è sbilanciato, pur manifestando il proprio stupore: “E’ stata una sorpresa per tutti che Arthur non tornerà, ma la verità la conoscono solo lui e il club. Speriamo che raggiungano un accordo, ma noi siamo concentrati solo sul Napoli“. Mentre Setien ha provato a trattenersi: “E’ una situazione che prescinde dalla mia posizione. Ho parlato con lui come con tutti. Mi sarebbe piaciuta una situazione diversa, non posso dire altro“.

