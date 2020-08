Arrivano novità sul fronte mercato della Juventus. Nelle prossime ore, infatti, il centrocampista chiuderà definitivamente il rapporto con la sua attuale squadra.

La Juventus ha acquistato il centrocampista Arthur dal Barcellona nell’ambito dello scambio con Pjanic. Un affare andato in porto e concluso, ma che si sta portando dietro qualche polemica, soprattutto in casa Barça. Il brasiliano, infatti, dopo l’ufficialità del suo cambio di maglia, non è più sceso in campo con i blaugrana. Arthur si era anche preso qualche giorno di ferie ed è ritornato in Brasile, e nemmeno i problemi di formazione di Setien o i test per il coronavirus hanno convinto il centrocampista a tornare alla base. Arthur farà ritorno a Barcellona, ma solo per rescindere il contratto e iniziare subito la sua avventura alla Juve.

Juventus, Arthur pronto a rescindere con il Barça

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, infatti, Arthur ha intenzione di terminare in maniera pacifica il rapporto con il Barcellona, deterioratosi negli ultimi mesi. Il centrocampista brasiliano, ad aprile, affermò che non voleva lasciare il Barça. La dirigenza, però, lo ha sostanzialmente messo alla porta e lui ha dovuto accettare il passaggio alla Juventus.

Per evitare conseguenze legali, Arthur dal Brasile è in viaggio verso la Catalogna, dopo essersi rifiutato di aggregarsi alla squadra per la Champions League e aver ricevuto le critiche da Bartomeu. La Juventus è vicina e a settembre avrà un giocatore carico per la sua nuova avventura.

